Помощник генменеджера «Денвера» Томас Балцетис покидает команду после 12 лет работы
«Наггетс» не стали продлевать контракт управляющего.
Как сообщает The Denver Post, Томас Балцетис заканчивает работу в «Денвере» в связи с истечением контракта.
Балцетис присоединился к организации в 2013 году при тогдашнем генменеджере Тиме Коннелли, первоначально возглавив аналитический отдел команды, а затем поднявшись до должности помощника генерального менеджера.
Отмечается, что в апреле, когда «Наггетс» уволили Келвина Бута с должности генменеджера, исполняющим обязанности был выбран Бен Тенцер из фарм-клуба «Денвера» в G-лиге, а не Балцетис.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
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