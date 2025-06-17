Помощник генменеджера «Денвера» Томас Балцетис покидает команду после 12 лет работы

«Наггетс» не стали продлевать контракт управляющего.

Как сообщает The Denver Post, Томас Балцетис заканчивает работу в «Денвере » в связи с истечением контракта.

Балцетис присоединился к организации в 2013 году при тогдашнем генменеджере Тиме Коннелли, первоначально возглавив аналитический отдел команды, а затем поднявшись до должности помощника генерального менеджера.

Отмечается, что в апреле, когда «Наггетс» уволили Келвина Бута с должности генменеджера, исполняющим обязанности был выбран Бен Тенцер из фарм-клуба «Денвера» в G-лиге, а не Балцетис.