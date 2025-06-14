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Шэй Гилджес-Александер: «Когда я был ребенком и бросал мяч у себя во дворе, я отсчитывал секунды, представляя себя в клатче»

Защитник «Оклахомы» поделился мыслями об игре в близких концовках.

«В этом и есть весь смысл. Все решают ключевые моменты, особенно сейчас, в финале. Все решается в концовках. Каждая команда сильна. Разгромы случаются редко. Все упирается в ключевые моменты и тех, кто готов решать на обеих половинах площадки.

Я наслаждаюсь этими моментами, обожаю их – неважно, хорошо они заканчиваются или нет. Когда я был ребенком и бросал мяч у себя во дворе, я отсчитывал секунды, представляя такие ситуации. А теперь я участвую в них наяву. Мне очень повезло, это кайф, и я наслаждаюсь этим», – сказал Гилджес-Александер.

В сегодняшней победной 4-й игре финала (111:104) защитник набрал 15 очков в четвертой четверти, включая 8 из 8 штрафных. Последний раз подобное удавалось Майклу Джордану («Чикаго») в 6-й игре финала-1998.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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