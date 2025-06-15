Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества
Клуб и игрок хотят продолжить совместную работу.
По сообщению Шэмса Чарании, Ванвлит и «Рокетс» проявляют взаимный интерес с продлению соглашения.
В действующем контракте игрока остался последний сезон (2025/26, с зарплатой 44,9 миллиона долларов), на который действует опция команды. У «Хьюстона» есть время до 29 июня, чтобы принять решение.
В прошедшем регулярном сезоне 31-летний защитник принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за 35,2 минуты на паркете.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
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Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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