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Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества

Клуб и игрок хотят продолжить совместную работу.

По сообщению Шэмса Чарании, Ванвлит и «Рокетс» проявляют взаимный интерес с продлению соглашения.

В действующем контракте игрока остался последний сезон (2025/26, с зарплатой 44,9 миллиона долларов), на который действует опция команды. У «Хьюстона» есть время до 29 июня, чтобы принять решение.

В прошедшем регулярном сезоне 31-летний защитник принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за 35,2 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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logoНБА
Шэмс Чарания
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