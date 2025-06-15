Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества

Клуб и игрок хотят продолжить совместную работу.

По сообщению Шэмса Чарании , Ванвлит и «Рокетс» проявляют взаимный интерес с продлению соглашения.

В действующем контракте игрока остался последний сезон (2025/26, с зарплатой 44,9 миллиона долларов), на который действует опция команды. У «Хьюстона » есть время до 29 июня, чтобы принять решение.

В прошедшем регулярном сезоне 31-летний защитник принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за 35,2 минуты на паркете.