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Мэджик Джонсон: «Я говорил «Лейкерс»: если вы теряете КСП, то нельзя отпускать Карузо»

Легенда «озерников» утверждает, что предупреждал клуб о возможных проблемах.

После завоевания титула в 2020 году, «Лейкерс» вылетели в первом раунде плей-офф 2021 года, проиграв «Финиксу» (2-4). В межсезонье Кентавиус Колдуэлл-Поуп был обменян в «Вашингтон» в рамках сделки по Расселлу Уэстбруку, а Алекс Карузо подписался с «Чикаго» на правах свободного агента.

«Больше всего «Лейкерс» навредила потеря КСП и еще одного парня, за которым мы наблюдаем сейчас в финале, – Карузо. Они были нашими лучшими защитниками. И я им об этом говорил.

Если уж теряете КСП (он переподписался на более крупную зарплату), то Карузо нужно было оставить. Нельзя терять их обоих. Но они отдали 9 миллионов Тэйлену Хортон-Такеру вместо Карузо, и это вышло «Лейкерс» боком», – сказал Джонсон.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Take
logoЛейкерс
logoМэджик Джонсон
logoАлекс Карузо
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoНБА
logoТэйлен Хортон-Такер
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