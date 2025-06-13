2

Майк Бибби: «В седьмом матче финала Запада мы обделались»

Защитник «Кингс» считает, что команду засудили в серии с «Лейкерс» в 2002 году.

«Мы уже готовили шампанское в раздевалке, чтобы отпраздновать победу в Западной конференции… А потом мы обделались, если честно.

И этот момент с броском Роберта Орри… Я до сих пор не могу его смотреть. Вот смотрю лучшие моменты, но как доходит до того момента – сразу выключаю выключаю. Ни разу не пересматривал. И не буду. Потому что знаю: у нас украли титул. Это был наш чемпионский титул.

А потом мы дошли до седьмой игры…

Очевидно, что мы были сильнее. Если посмотришь те моменты, это видно же по лицам: у Шака, у Кобе (пусть покоится с миром) – они уже смирились с поражением. По ним видно, они просто смотрят в пол.

Но в седьмой игре… Мы обделались в седьмой игре. 2 из 13 из-за дуги, меньше 50% с линии… А еще вошли в овертайм. И в итоге проиграли. И после матча у меня берут интервью. У меня и Кобе. Не припомню, чтобы у проигравших вообще брали интервью. А тут – мы с ним. Журналист начинает с меня. А я в бешенстве. Даже не помню, о чем он спрашивал», – рассказал Бибби.   

«Сакраменто» упустил победу в финале-2002, ведя по ходу серии 3-2. Существует упорный миф, будто «Кингс» засудили в шестой игре.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2040 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Straight Game
logoМайк Бибби
logoЛейкерс
logoСакраменто
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Провал «Бостона», MVP Шэя и потрясающая «Индиана». Итоги сезона в НБА
294 июня, 15:20Трибуна
Билл Симмонс: «Никс» будут лучше для НБА в финале. Хочу напомнить о 6-й игре «Лейкерс» с «Сакраменто» в 2002 году»
1030 мая, 15:45
Главные новости
В третьем матче Гилджес-Александера встречали в 20 метрах от кольца. Это самое большое расстояние за всю его карьеру
235 минут назад
Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»
3сегодня, 09:45
Кармело Энтони об увольнении Тибодо: «Его изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение»
3сегодня, 09:18
Стивен Эй Смит поставил Стефена Карри на 2-ю строчку своего топ-5 разыгрывающих в истории
22сегодня, 08:52
Джа Морэнт больше не будет клиентом агентства Майка Миллера
сегодня, 08:29
Яннис Адетокумбо: «Кто-нибудь еще скучает по Воджу?»
5сегодня, 07:51
Мэджик Джонсон: «Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас»
6сегодня, 07:37
«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту
10сегодня, 07:07
«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта до драфта, «Клипперс» могут проявить интерес
4сегодня, 06:53
«Нью-Йорк» не запрашивал разрешения на собеседования с Доком Риверсом, Стивом Керром и Джей Джеем Редиком
7сегодня, 06:32
Ко всем новостям
Последние новости
После подборов Халибертона «Пэйсерс» в плей-офф набирают 160,8 очка на 100 владений
7 минут назад
Ник Уайлер-Бэбб, вероятно, перейдет в «Анадолу Эфес»
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Не испытываю никакого эмоционального напряжения из-за Нембхарда»
224 минуты назад
Малакай Флинн подписал контракт с «Бахчеширом»
41 минуту назад
Мозес Райт покинул «Олимпиакос»
сегодня, 10:15
Сэм Прести пытался нанять Брайана Уиндхорста на роль специалиста по получению информации
1сегодня, 09:54
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
сегодня, 08:05
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
вчера, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
вчера, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
вчера, 18:07