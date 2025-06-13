Майк Бибби: «В седьмом матче финала Запада мы обделались»

Защитник «Кингс» считает, что команду засудили в серии с «Лейкерс» в 2002 году.

«Мы уже готовили шампанское в раздевалке, чтобы отпраздновать победу в Западной конференции… А потом мы обделались, если честно.

И этот момент с броском Роберта Орри… Я до сих пор не могу его смотреть. Вот смотрю лучшие моменты, но как доходит до того момента – сразу выключаю выключаю. Ни разу не пересматривал. И не буду. Потому что знаю: у нас украли титул. Это был наш чемпионский титул.

А потом мы дошли до седьмой игры…

Очевидно, что мы были сильнее. Если посмотришь те моменты, это видно же по лицам: у Шака, у Кобе (пусть покоится с миром) – они уже смирились с поражением. По ним видно, они просто смотрят в пол.

Но в седьмой игре… Мы обделались в седьмой игре. 2 из 13 из-за дуги, меньше 50% с линии… А еще вошли в овертайм. И в итоге проиграли. И после матча у меня берут интервью. У меня и Кобе. Не припомню, чтобы у проигравших вообще брали интервью. А тут – мы с ним. Журналист начинает с меня. А я в бешенстве. Даже не помню, о чем он спрашивал», – рассказал Бибби.

«Сакраменто» упустил победу в финале-2002, ведя по ходу серии 3-2. Существует упорный миф, будто «Кингс» засудили в шестой игре.