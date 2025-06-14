Рик Карлайл: «Мы просто стали слишком статичными. Мяч не двигался достаточно быстро»
Главный тренер «Индианы» обозначил причины, приведшие к поражению.
«Пэйсерс» уступили в 4-й игре финала (104:111), ведя по ходу 3-й четверти «+10».
«Неспособность подбирать отскоки, неспособность отбиваться в защите в ключевые моменты сыграли свою роль, а затем мы просто стали слишком статичными. Мяч не двигался достаточно быстро. Мы не создавали проблем сопернику и часто были вынуждены атаковать на последних секундах владения. Ситуация стала очень сложной.
Но надо отдать должное «Оклахоме». Они здорово усложнили нам игру», – заключил Карлайл.
«Индиана» проиграла четвертую четверть со счетом 17:31, отдав за этот отрезок только одну результативную передачу (за три предыдущие четверти – 20).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости