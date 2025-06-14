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Рик Карлайл: «Мы просто стали слишком статичными. Мяч не двигался достаточно быстро»

Главный тренер «Индианы» обозначил причины, приведшие к поражению.

«Пэйсерс» уступили в 4-й игре финала (104:111), ведя по ходу 3-й четверти «+10».

«Неспособность подбирать отскоки, неспособность отбиваться в защите в ключевые моменты сыграли свою роль, а затем мы просто стали слишком статичными. Мяч не двигался достаточно быстро. Мы не создавали проблем сопернику и часто были вынуждены атаковать на последних секундах владения. Ситуация стала очень сложной.

Но надо отдать должное «Оклахоме». Они здорово усложнили нам игру», – заключил Карлайл.

«Индиана» проиграла четвертую четверть со счетом 17:31, отдав за этот отрезок только одну результативную передачу (за три предыдущие четверти – 20).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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