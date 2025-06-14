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Тайриз Халибертон: «Поражение на мне. Должен был обеспечить более быструю игру в решающих моментах»

Лидер «Индианы» взял вину на себя после поражения в 4-м матче финала.

«Пэйсерс» уступили «Тандер» – 104:111.

«Мне нужно быть лучше. Я должен лучше контролировать темп игры. В прошлой игре я справился с этим намного лучше, особенно в концовке: поддерживал ритм, подбирал мячи и действительно задавал скорость. 

Думаю, нам нужно эффективнее использовать моменты после удачных защитных действий – быстрее убегать в отрыв. В четвертой четверти мы слишком часто фолили, вводили мяч из-за боковой и были вынуждены разыгрывать комбинации вместо того, чтобы просто бежать с мячом... Это на мне. Я должен обеспечить более быструю игру в решающих моментах. В пятой встрече я буду лучше», – сказал Халибертон.   

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
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