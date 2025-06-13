Майлз Тернер не упомянут в списке травмированных и выйдет в основе «Индианы» в 4-м матче финала НБА

Майлз Тернер сможет выйти на площадку.

Центровой «Пэйсерс» набрал 9 очков и сделал 5 блок-шотов в первом домашнем матче, несмотря на ОРЗ.

В четверг Тернер пришел на просмотр записей, но был отправлен домой отдыхать вместо тренировки. Центровой не попал в список травмированных команды и примет участие в принципиальном 4-м матче при счете 2-1 в пользу «Индианы».