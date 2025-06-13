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Дрэймонд Грин: «Шэю нужно бросать по 35 раз»

Четырехкратный чемпион в составе «Уорриорс» дал совет лидеру «Тандер».

«Честно говоря, Шэй должен играть агрессивнее. Смотрю сегодняшнюю игру и думаю: «Ну, когда же Шэй проснется? Когда он начнет делать то, на что способен?» Сегодня я так и не увидел, чтобы Шэй сказал: «Теперь я беру игру в свои руки. Я выиграю этот матч» – и сделал это. 

Вот что я бы сказал Шэю: не попадайся в ловушку общественного мнения. Потому что медиашум вокруг финала НБА громче, чем вокруг любой другой игры в истории лиги. Не ведись на разговоры вроде «Он слишком много бросает, он выпрашивает фолы». На ### это! Пусть бросит 35 раз – ты должен идти до конца!» – заявил Грин.   

В третьем матче Гилджес-Александер бросил лишь 20 раз и 6 раз встал на линию штрафных. «Тандер» уступили – 107:116.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст The Draymond Green Show with Baron Davis
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