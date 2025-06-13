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В третьем матче Гилджес-Александера встречали в 20 метрах от кольца. Это самое большое расстояние за всю его карьеру

«Индиана» остановила лидера «Тандер» беспрецедентной защитой.

Согласно GeniusIQ, защитники в среднем прихватывали Шэя Гилджес-Александера в третьем матче на расстоянии 20 метров от кольца. Он никогда не сталкивался с такой опекой за всю карьеру ни по ходу регулярного сезона, ни в плей-офф.

В итоге он переводил мяч на другую половину только 23 раза. Это второй показатель с конца для него в этом плей-офф.

Кроме того, «Индиана» 12 раз применила против него «блиц», то есть ловушку с использованием двух игроков наверху зоны, чтобы заставить его расстаться с мячом. Согласно ESPN Research, это самый высокий показатель в матче плей-офф за всю карьеру Гилджес-Александера.

В третьем матче Гилджеc-Александер набрал 24 очка, реализовав 9 из 20 с игры, 5 из 6 с линии. Он также сделал 8 подборов и 4 передачи при 6 потерях.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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