Шэй Гилджес-Александер попадает 35% бросков из-под опеки Эндрю Нембхарда или Аарона Несмита
Защитные специалисты «Пэйсерс» хорошо действуют против лидера «Тандер».
Шэй Гилджес-Александер попал 7 из 20 бросков (35%) при сопротивлении Эндрю Нембхарда и совершил при этом 5 потерь.
Из-под опеки Аарона Несмита защитник «Тандер» реализовал 5 из 14 попыток (35,7%) и допустил 2 потери.
В целом лидер «Оклахомы» набирает 32 очка в финальной серии в среднем с точностью в 47,9% с игры (34 из 71 попытки) и 38,5% из-за дуги. На его счету 10 потерь за 3 матча.
«Тандер» уступают «Индиане» со счетом 1-2.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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