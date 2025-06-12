Шэй Гилджес-Александер попадает 35% бросков из-под опеки Эндрю Нембхарда или Аарона Несмита

Защитные специалисты «Пэйсерс» хорошо действуют против лидера «Тандер».

Шэй Гилджес-Александер попал 7 из 20 бросков (35%) при сопротивлении Эндрю Нембхарда и совершил при этом 5 потерь.

Из-под опеки Аарона Несмита защитник «Тандер» реализовал 5 из 14 попыток (35,7%) и допустил 2 потери.

В целом лидер «Оклахомы» набирает 32 очка в финальной серии в среднем с точностью в 47,9% с игры (34 из 71 попытки) и 38,5% из-за дуги. На его счету 10 потерь за 3 матча.

«Тандер» уступают «Индиане» со счетом 1-2.