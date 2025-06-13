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Сэм Прести пытался нанять Брайана Уиндхорста на роль специалиста по получению информации

Президент «Оклахомы» предлагал работу одному из главных инсайдеров НБА.

Об этом рассказал блогер Пабло Торре.

«Могу рассказать один случай: чуть больше десяти лет назад Прести всерьез пытался переманить нашего крайне информированного приятеля Брайана Уиндхорста с ESPN, чтобы тот работал добытчиком информации в «Тандер».

И вопрос в том, зачем ему это? Причина, по которой Сэм Прести рассматривал возможность нанять Брайана Уиндхорста, проста: для него информация – это валюта. Это козырь, конкурентное преимущество. И таким нельзя разбрасываться», – заявил Торре.   

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Pablo Torre Finds Out
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