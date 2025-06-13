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Георгий Жбанов и «Зенит» подпишут новое соглашение на 3 года

Защитник продолжит выступать за клуб из Санкт-Петербурга.

Жбанов (27 лет, 197 см) заключит с «Зенитом» новый 3-летний контракт.

Баскетболист выступает за клуб с 2023 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне защитник стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ и попал в тройку претендентов на награду «Лучшему защищающемуся игроку».

В завершившемся плей-офф Жбанов принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 6,7 очка (50% с игры, 41,5 из-за дуги), 4,1 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЕдиная лига ВТБ
Георгий Жбанов
logoЗенит
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