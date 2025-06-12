«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом

Брайант Кроуфорд покинет «Автодор».

Стороны не заинтересованы в подписании нового контракта, сообщает «Свободный агент».

Американский разыгрывающий в минувшем сезоне набирал 12,9 очка, 2,6 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата, помогая саратовской команде попасть в Топ-6 по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.