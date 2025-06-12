«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
Брайант Кроуфорд покинет «Автодор».
Стороны не заинтересованы в подписании нового контракта, сообщает «Свободный агент».
Американский разыгрывающий в минувшем сезоне набирал 12,9 очка, 2,6 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата, помогая саратовской команде попасть в Топ-6 по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости