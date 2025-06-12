Рик Карлайл: «Суть нашей команды именно такая. Нам нужно, чтобы все были готовы»
«Индиана» повела в серии со счетом 2-1 после первого домашнего матча (116:107).
«Суть нашей команды именно такая. Нам нужно, чтобы все были готовы. Должны максимально затруднять игру нашему сопернику.
Ти Джей Макконнелл добавил соревновательного духа и уникальных компонентов (5 перехватов). Он воодушевляет нас всех.
Матурин ворвался в игру и был предельно агрессивен (27 очков). После травмы в прошлом году он отсчитывал дни, когда сможет вернуться на площадку. Сегодня он был главным фактором победы.
Паскаль Сиакам набрал первые 6 очков тяжелыми бросками. Он был великолепен.
Тайриз Халибертон подошел к матчу именно так, как нам было нужно. Хорошо контролировал пространство и был агрессивен.
Майлз Тернер немного приболел, но смог сбросить это состояние и показал полную готовность.
Эндрю Нембхард и Бен Шеппард максимально вложились в защиту против Шэя Гилджес-Александера. Нам надо продолжать коллективные действия против него.
Мы предельно упорно отработали в обороне. Все наши парни вложились в это дело.
Публика дала нам все, на что мы могли надеяться. Децибелы зашкаливали. Великолепная победа. Но нам надо двигаться дальше», – заключил главный тренер «Индианы».