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Рик Карлайл: «Суть нашей команды именно такая. Нам нужно, чтобы все были готовы»

Рик Карлайл прокомментировал вторую победу над «Тандер».

«Индиана» повела в серии со счетом 2-1 после первого домашнего матча (116:107).

«Суть нашей команды именно такая. Нам нужно, чтобы все были готовы. Должны максимально затруднять игру нашему сопернику.

Ти Джей Макконнелл добавил соревновательного духа и уникальных компонентов (5 перехватов). Он воодушевляет нас всех.

Матурин ворвался в игру и был предельно агрессивен (27 очков). После травмы в прошлом году он отсчитывал дни, когда сможет вернуться на площадку. Сегодня он был главным фактором победы.

Паскаль Сиакам набрал первые 6 очков тяжелыми бросками. Он был великолепен.

Тайриз Халибертон подошел к матчу именно так, как нам было нужно. Хорошо контролировал пространство и был агрессивен.

Майлз Тернер немного приболел, но смог сбросить это состояние и показал полную готовность.

Эндрю Нембхард и Бен Шеппард максимально вложились в защиту против Шэя Гилджес-Александера. Нам надо продолжать коллективные действия против него.

Мы предельно упорно отработали в обороне. Все наши парни вложились в это дело.

Публика дала нам все, на что мы могли надеяться. Децибелы зашкаливали. Великолепная победа. Но нам надо двигаться дальше», – заключил главный тренер «Индианы».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Conference City
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logoОклахома-Сити
logoРик Карлайл
logoБеннедикт Матурин
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Бен Шеппард
logoТи Джей Макконнелл
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