Марк Дэйгнолт о 17 потерях и 76,7% со штрафной линии: «Нехарактерный для нас матч»

Марк Дэйгнолт описал факторы поражения от «Пэйсерс».

«Оклахома» уступила в 3-м матче финальной серии НБА (107:116, 1-2). Команда допустила 17 потерь и реализовала 76,7% бросков с линии (23 из 30).

«Тандер» выиграли 1-ю и 3-ю четверти и крупно уступили в 4-й (18:32).

«Во многом этот матч был нехарактерным для нас. Обычно мы лучше бросаем штрафные и действуем более хладнокровно.

Соперник играл очень энергично. Они были жесткими и контактными, прессинговали и поддерживали все это на протяжении 48 минут.

Нам надо тоже придерживаться своего стиля все 48 минут, навязывать свою волю, если мы хотим победить в гостях.

Было много их атакующих владений, когда мы плохо контролировали игрока с мячом.

По-настоящему они обыграли нас в 4-й четверти, когда показали свое настоящее лицо в том, что касается атлетизма, давления в обороне и темпа в нападении.

Их скамейка здорово вошла в игру и прекрасно себя показала. Эти парни переиграли нас, выглядели очень хорошо», – поделился главный тренер «Тандер».