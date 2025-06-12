Шэй Гилджес-Александер: «Казалось, что оборонительная схема «Пэйсерс» подобрана под наши розыгрыши»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Индианы».

«Они были агрессивными в защите. Дальше выходили встречать пик-н-ролл, были упорнее в опеке. Везде встречали несколько соперников, казалось, что их оборонительная схема специально подобрана под наши розыгрыши.

Они каждый раз забирали свободный мяч и хорошо исполняли на обеих сторонах площадки.

Три перехвата Макконнелла при вводе мяча в игру нам очень сильно навредили. Эти ошибки легко можно контролировать.

Они обходили заслоны с внешней стороны сегодня, нам нужно жестче действовать в этом компоненте.

Все начинается с меня. У меня были возможности для бросков, но нужно было действовать агрессивнее. Сделаем выводы, отдохнем, будем лучше. Посмотрим записи, разберемся в произошедшем. Нужно играть плотнее, с большей концентрацией», – заключил разыгрывающий «Тандер».