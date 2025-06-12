Пежа Стоякович заявил, что Рич Пол «шантажировал» «Сакраменто» в сделке с Де’Аароном Фоксом и Заком Лавином
Пежа Стоякович считает, что «Кингз» не смогли защитить свои интересы.
В сделке по обмену Де’Аарона Фокса клуб отдал Кевина Хертера и Джордана Маклафлина и получил Зака Лавина, Сиди Сиссоко, 3 драфт-пика 1-го раунда и 3 – 2-го раунда.
«Это была директива со стороны агента Фокса Рича Пола, который сыграл ключевую роль и шантажировал команды по поводу окончательных адресатов сделки. Он привел Фокса в «Сперс», а Зака Лавина, тоже его игрока, отправил в «Сакраменто». Этим обменом он ограничил возможности «Кингз» с деловой точки зрения. Они могли получить больше от других команд, если бы могли вести нормальные переговоры», – рассказал знаменитый игрок и бывший менеджер «Кингз».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтта Джорджа
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