Тайриз Халибертон: «При нашей глубине состава в каждом матче может выделиться кто угодно»
Скамейка «Пэйсерс» переиграла запасных соперника (49-18) в победном 3-м матче (116:107), Беннедикт Матурин стал самым результативным игроком встречи с 27 очками за 22 минуты.
«Весь год мы молимся на глубину нашей команды. Сегодня скамейка была предельно важной. При нашей глубине состава в каждом матче может выделиться кто угодно.
Бен сегодня был невероятен. Прорывался в «краску», вставал на линию штрафных.
Оби Топпин так здорово сочетается с нашим стилем. Его скорость и энергия нам очень важны.
Ти Джей Макконнел также добавляет невероятной энергетики. Наша Великая Белая Надежда.
Мне пришлось подчистить свою защиту и выйти на необходимый уровень. Шэй очень скользкий тип. Теперь я просмотрю записи и подготовлюсь к 4-му матчу. И продолжу не обращать внимание на «говорящие головы».
Осталось 2 победы», – заключил Халибертон.