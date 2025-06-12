Тайриз Халибертон: «При нашей глубине состава в каждом матче может выделиться кто угодно»

Тайриз Халибертон поблагодарил своих одноклубников за победу.

Скамейка «Пэйсерс» переиграла запасных соперника (49-18) в победном 3-м матче (116:107), Беннедикт Матурин стал самым результативным игроком встречи с 27 очками за 22 минуты.

«Весь год мы молимся на глубину нашей команды. Сегодня скамейка была предельно важной. При нашей глубине состава в каждом матче может выделиться кто угодно.

Бен сегодня был невероятен. Прорывался в «краску», вставал на линию штрафных.

Оби Топпин так здорово сочетается с нашим стилем. Его скорость и энергия нам очень важны.

Ти Джей Макконнел также добавляет невероятной энергетики. Наша Великая Белая Надежда.

Мне пришлось подчистить свою защиту и выйти на необходимый уровень. Шэй очень скользкий тип. Теперь я просмотрю записи и подготовлюсь к 4-му матчу. И продолжу не обращать внимание на «говорящие головы».

Осталось 2 победы», – заключил Халибертон .