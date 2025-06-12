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Тайриз Халибертон: «Иногда все становится слишком суматошным. Это детская игра. Не нужно слишком сильно реагировать»

Тайриз Халибертон пытается успокоить и воодушевить команду.

«Много общался с моими университетскими тренерами и Карлайлом, они видели меня в разных ситуациях. Стараюсь действовать правильным образом на площадке. Иногда все становится слишком суматошным. В этих ситуациях люди следуют за своим лидером. Часто это наши тренеры. Когда все выходит за рамки ожидаемого, а эти ребята остаются спокойными, становится проще сохранять хладнокровие.

Так что я стараюсь выглядеть так же. Немного расслабиться. Хочу, чтобы парни видели, что я уверен в нас. Бывают хорошие игры, бывают плохие, стараюсь все равно действовать в нужном ключе.

Не хочется представлять это таким образом, но это детская игра. Она очень многое значит для меня, мне очень нравится быть здесь, я люблю эту игру, но не нужно слишком сильно реагировать. Просто наслаждайся тем, что ты делаешь», – заключил Халибертон.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube House of Highlights
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