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Брайан Уиндхорст: «Тайриз Халибертон добился нужных победных индикаторов, и все начинается с проходов в «краску»

Брайан Уиндхорст рассказал о подготовке к 3-му матчу.

«Тренер Тайриза Халибертона Дрю Хэнлен наводнил его телефон необходимой статистикой. Показателями побед при определенных факторах: очках, попытках, передачах. Тренер провел много времени выясняя, как они удерживают Халибертона на периметре. Перед 3-й игрой у него было 208 касаний. Но в «краску» он попал только 16 раз.

Халибертон сосредоточился на этом в 3-м матче с самого начала. Это часто завершалось сбрасываниями мяча на периметр, но настрой в целом повлиял на темп и состояние команды и позволил добиться всех нужных индикаторов.

Когда Халибертон набирает 20 очков – «Индиана» идет с показателем 8-1.  Он набрал 20 (22). Когда он набирает 20, у него получаются в среднем 11 передач. У него 11 в этом матче. Когда «Пэйсерс» берут планку в 111 очков, они выигрывают с показателем 14-0. Набрали 116.

И все начинается именно с проходов в «краску», – рассказал эксперт ESPN.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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