Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»

Ти Джей Макконнелл удачно сыграл в 3-м матче.

Защитник «Атланты», член первой защитной сборной сезона Дайсон Дэниэлс провел послематчевое интервью с Ти Джей Макконнеллом . Защитник «Индианы» вышел со скамейки на 15 минут и набрал 10 очков, 5 передач и 5 перехватов в победном матче.

«5 перехватов. Какой у тебя был настрой на игру?» – спросил Дэниэлс.

«Просто стараюсь быть похожим на тебя.

Нам не хватило энергии во 2-м матче. Я стараюсь добавить ее команде и ускорить темп, как мы любим играть.

У нас великолепная скамейка, каждый может выделиться в отдельном матче», – заключил Макконнелл.