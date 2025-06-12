Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
Ти Джей Макконнелл удачно сыграл в 3-м матче.
Защитник «Атланты», член первой защитной сборной сезона Дайсон Дэниэлс провел послематчевое интервью с Ти Джей Макконнеллом. Защитник «Индианы» вышел со скамейки на 15 минут и набрал 10 очков, 5 передач и 5 перехватов в победном матче.
«5 перехватов. Какой у тебя был настрой на игру?» – спросил Дэниэлс.
«Просто стараюсь быть похожим на тебя.
Нам не хватило энергии во 2-м матче. Я стараюсь добавить ее команде и ускорить темп, как мы любим играть.
У нас великолепная скамейка, каждый может выделиться в отдельном матче», – заключил Макконнелл.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
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Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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