Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала

Защитник принес «Индиане» победу в третьем матче финала – 116:107.

Беннедикт Матурин установил личный рекорд плей-офф и повторил клубный рекорд плей-офф для игрока скамейки. Он набрал 27 очков, 9 из 12 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 подбора и 1 передачу.

Матурин повторил третий результат в истории по очкам со скамейки в финальных сериях. Это наивысшая результативность со времен Джейсона Терри за «Даллас» Рика Карлайла в финале-2011.