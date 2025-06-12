«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
«Индиана» неожиданно ведет в серии с «Тандер».
После 1-й домашней игры «Пэйсерс» захватили лидерство в финале – 2-1. Это первый раз, когда 4-й номер посева и ниже лидирует после 3 матчей, с 1995 года, когда подобное удалось «Хьюстону». «Рокетс» взяли титул в том году, обыграв «Орландо» всухую после выхода в плей-офф с 6-го места.
С 4-го места удавалось победить в чемпионате «Бостону» в 1969 году (4-3), но «Селтикс» уступали после трех матчей (1-2).
«Индиана» ведет в серии, но была впереди в матчах всего 10,7% игрового времени (20,6 минуты). Максимальное преимущество по ходу игр составляло 9 очков.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Киртики Удаякумар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости