Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
«Индиана» обыграла «Тандер» – 116:107.
«Пэйсерс» на первом ряду поддерживал легендарный игрок клуба Реджи Миллер, облаченный в джерси с номером Марка Джексона. Рядом с ним находился его сын, на котором была майка с жестом, который его отец продемонстрировал в Мэдисон-Сквер-Гардене в 1994 году.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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