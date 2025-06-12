Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера

«Индиана» обыграла «Тандер» – 116:107.

«Пэйсерс» на первом ряду поддерживал легендарный игрок клуба Реджи Миллер, облаченный в джерси с номером Марка Джексона. Рядом с ним находился его сын, на котором была майка с жестом, который его отец продемонстрировал в Мэдисон-Сквер-Гардене в 1994 году.