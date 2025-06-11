Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
Георгий Жбанов останется в «Зените.
«Жора будет в Зените», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев во время церемонии закрытия сезона в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос болельщика.
В прошедшем сезоне Жбанов набирал 6,9 очка, 3,4 подбора, 1,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. Контракт защитника истекает по окончании сезона-2024/25.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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