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Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»

Георгий Жбанов останется в «Зените.

«Жора будет в Зените», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев во время церемонии закрытия сезона в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос болельщика.

В прошедшем сезоне Жбанов набирал 6,9 очка, 3,4 подбора, 1,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. Контракт защитника истекает по окончании сезона-2024/25.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Георгий Жбанов
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