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  • Андрей Беляев: «Когда Жбанова не было на площадке, сразу было понятно, что «Зениту» его не хватает»
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Андрей Беляев: «Когда Жбанова не было на площадке, сразу было понятно, что «Зениту» его не хватает»

Эксперт отметил вклад защитника в игру петербургского клуба.

«Я не скажу, что Георгий Жбанов – главное открытие сезона, но наблюдая за ним, виден прогресс. Несколько матчей просто затащил своими бросками, открылся по-новому, показалось, что так будет всегда. К сожалению, не всегда, но видно, что игрок прогрессирует в хорошей команде и действительно значимую роль играет. Опять же, когда его не было, сразу было понятно, что Жбанова «Зениту» не хватает», – заявил Беляев в эфире студии Единой лиги ВТБ.

В прошедшем плей-офф защитник «Зенита» Георгий Жбанов принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 6,7 очка (50% с игры), 4,1 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

В 6-м матче финальной серии, который клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 73:96, баскетболист записал на свой счет 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 18 минут на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
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Георгий Жбанов
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