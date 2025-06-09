Шэй Гилджес-Александер: «Обменял бы все свои очки в этом финале на 2 победы»

Шэй Гилджес-Александр делает упор на командном успехе.

Лидер «Оклахомы» установил рекорд НБА по набранным очкам за первые два матча финала (72) и помог команде сравнять счет в серии с «Индианой» (123:107, 1-1).

«Обменял бы эти очки на 2 победы. Но нельзя вернуться в прошлое. Можно только положительно повлиять на будущее.

Надо сохранять концентрацию. Даже во втором матче мы иногда теряли ее. На этом этапе только максимальный уровень сосредоточенности поможет достичь окончательной цели.

Во второй игре мы хорошо отрабатывали в обороне. Бежали. Использовали наши шансы. Все складывалось в нашу пользу значительно чаще, чем в 1-м матче.

Надо правильно принимать решения в нападении. В прошлый раз мы часто застревали, а в этот раз неплохо справлялись на обеих сторонах площадки.

После каждой игры все становится по-новому. Нельзя зацикливаться на одном моменте, иначе тебя могут очень серьезно огорчить», – заключил разыгрывающий «Тандер».