Марк Дэйгнолт: «Пэйсерс» – концептуальная команда, против которой нужна концептуальная защита»

Марк Дэйгнолт прокомментировал победу во второй игре финала НБА.

«Тандер» сравняли счет в серии, крупно обыграв соперника с Востока (123:107, 1-1).

«В этот раз мы были агрессорами большую часть матча. Даже когда отрыв был значительным, парни продолжали давить на педаль газа.

«Пэйсерс» – концептуальная команда, против которой нужна концептуальная защита. Сегодня мы справились с этой задачей.

Аарон Уиггинс (18 очков, 5 трехочковых) вошел в игру только во 2-й четверти и сразу ринулся в бой. Великолепный профессионализм, готовность, выдающееся выступление.

Шэй Гилджес-Александер (34 очка, 8 передач) уверенно прогрессирует в качестве разыгрывающего. Сегодня он задавал отличный ритм команде.

Чет Холмгрен (15 + 6 подборов) невероятен, когда у него идет игра в нападении. Но он и вообще отличный баскетболист.

Мы стараемся использовать первые матчи в серии, чтобы понять свои опции в противостоянии. Сегодня мы также занимались этим, получали информацию.

«Пэйсерс» возвращаются домой, будут чувствовать себя комфортно. Если мы не станем еще лучше, то можем отстать», – рассудил главный тренер «Оклахомы».