«Оклахома» лидировала в счете 95% времени в первых двух матчах финальной серии

Счет в финальной серии НБА после двух матчей – 1-1.

ClutchPoints подсчитал, сколько времени каждый из участников финальной серии плей-офф НБА 2025 года лидировал в счете в первых двух матчах.

«Оклахома» была впереди 91 минуту и 23 секунды. «Индиана » вела в счете всего 1 минуту и 53 секунды. В течение 2 минут и 44 секунд была ничья.