«Оклахома» лидировала в счете 95% времени в первых двух матчах финальной серии
Счет в финальной серии НБА после двух матчей – 1-1.
ClutchPoints подсчитал, сколько времени каждый из участников финальной серии плей-офф НБА 2025 года лидировал в счете в первых двух матчах.
«Оклахома» была впереди 91 минуту и 23 секунды. «Индиана» вела в счете всего 1 минуту и 53 секунды. В течение 2 минут и 44 секунд была ничья.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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