Телевизионный рейтинг финальной серии НБА упал еще ниже во 2-м матче, на 29% по сравнению с прошлым годом

Финал НБА теряет зрителей.

Первый матч «Оклахомы» с «Индианой» прошел со средней аудиторией в 8,91 миллиона. Во второй игре этот показатель снизился до 8,76 миллиона и упал на 29% по сравнению со 2-й встречей прошлогоднего финала между «Бостоном» и «Далласом».

Этот финал стал вторым после «пузыря» (за время подсчета рейтинга с 1988 года), в котором оба первых матча не добрались до планки в 9 миллионов зрителей.