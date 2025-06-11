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Телевизионный рейтинг финальной серии НБА упал еще ниже во 2-м матче, на 29% по сравнению с прошлым годом

Финал НБА теряет зрителей.

Первый матч «Оклахомы» с «Индианой» прошел со средней аудиторией в 8,91 миллиона. Во второй игре этот показатель снизился до 8,76 миллиона и упал на 29% по сравнению со 2-й встречей прошлогоднего финала между «Бостоном» и «Далласом».

Этот финал стал вторым после «пузыря» (за время подсчета рейтинга с 1988 года), в котором оба первых матча не добрались до планки в 9 миллионов зрителей.

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МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Media Watch
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