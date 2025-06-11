Марк Дэйгнолт: «В прошлый раз после поражения «Индиана» сильно прибавила в жесткости у себя дома»

Марк Дэйгнолт описал подготовку к 3-й игре финала НБА.

«Мы выигрываем по количеству попыток. В первой встрече успех нам принесли их потери. Во второй раз мы лучше подбирали. Нужно осознавать все наши опции и прибегать к ним по необходимости.

Во второй игре мы меньше опускали мяч на пол в быстрых прорывах. Не все эти розыгрыши учитываются в соответствующей категории, но это в целом добавило нам темпа.

В прошлый раз после поражения «Индиана» сильно прибавила в жесткости у себя дома (5/6 матчи против «Никс»). Они очень хорошо смотрятся здесь. Нам надо соответствовать.

Нужно быть готовым ко всему, потому что невозможно точно знать, как будет выглядеть игра. Каждый матч особенный», – заключил главный тренер «Тандер».