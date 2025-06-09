Стивен Эй Смит: «Мэверикс» сейчас более привлекательны для работы в качестве главного тренера, чем «Никс»
Стивен Эй Смит порассуждал о выборе между «Далласом» и «Нью-Йорком».
Вопрос о сравнении клубов с точки зрения работы главным тренером возник на фоне интереса «Никс» к Джейсону Кидду после увольнения Тома Тибодо.
«Думаю, сейчас интереснее «Мэверикс». Во-первых, это Купер Флэгг. Лучший игрок NCAA в первый год в лиге. Это удавалось только Кевину Дюрэнту, Энтони Дэвису и Зайону Уильямсону. Парень умеет играть, этого не отнимешь.
Но главное заключается в том, что «Никс» отдали 5 драфт-пиков первого раунда за Микэла Бриджеса. 4 незащищенных. Так что у них нет активов, чтобы улучшить ситуацию, которую они сами создали.
У «Далласа» есть Энтони Дэвис, Купер Флэгг и вернется Кайри Ирвинг, которому нравится в организации», – рассудил ведущий ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
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