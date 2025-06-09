  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит: «Мэверикс» сейчас более привлекательны для работы в качестве главного тренера, чем «Никс»
4

Стивен Эй Смит: «Мэверикс» сейчас более привлекательны для работы в качестве главного тренера, чем «Никс»

Стивен Эй Смит порассуждал о выборе между «Далласом» и «Нью-Йорком».

Вопрос о сравнении клубов с точки зрения работы главным тренером возник на фоне интереса «Никс» к Джейсону Кидду после увольнения Тома Тибодо.

«Думаю, сейчас интереснее «Мэверикс». Во-первых, это Купер Флэгг. Лучший игрок NCAA в первый год в лиге. Это удавалось только Кевину Дюрэнту, Энтони Дэвису и Зайону Уильямсону. Парень умеет играть, этого не отнимешь.

Но главное заключается в том, что «Никс» отдали 5 драфт-пиков первого раунда за Микэла Бриджеса. 4 незащищенных. Так что у них нет активов, чтобы улучшить ситуацию, которую они сами создали.

У «Далласа» есть Энтони Дэвис, Купер Флэгг и вернется Кайри Ирвинг, которому нравится в организации», – рассудил ведущий ESPN.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
logoНью-Йорк
Купер Флэгг
logoКевин Дюрэнт
logoДжейсон Кидд
logoДаллас
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoСтивен Эй Смит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ожидается, что «Никс» запросят разрешение провести собеседование с Джейсоном Киддом
56 июня, 16:59
«Были приняты важные решения, с которыми он не был согласен». Журналист Тим Макмэн считает, что Джейсон Кидд может перейти в «Никс»
25 июня, 18:50
«Нью-Йорк» проявляет интерес к Име Удоке и Джейсону Кидду
104 июня, 13:20
Главные новости
Том Хэнкс и Бенисио Дель Торо играют в баскетбол в тизере «Финикийской схемы»
5 минут назадВидео
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
19 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
34 минуты назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
29 минут назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57