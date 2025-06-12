ACB. 1/2 финала. «Реал» обыграл «Уникаху» в 1-м матче

Сегодня, 11 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один полуфинальный матч.

«Реал » открыл серию против «Уникахи» уверенной победой со счетом 99:81 (1-0). АСВ 1/2 финала (до 3 побед) Первый матч «Реал» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.