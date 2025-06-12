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ACB. 1/2 финала. «Реал» обыграл «Уникаху» в 1-м матче

Сегодня, 11 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один полуфинальный матч.

«Реал» открыл серию против «Уникахи» уверенной победой со счетом 99:81 (1-0).

АСВ

1/2 финала (до 3 побед)

Первый матч

«Реал» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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