ACB. 1/2 финала. «Реал» обыграл «Уникаху» в 1-м матче
Сегодня, 11 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один полуфинальный матч.
«Реал» открыл серию против «Уникахи» уверенной победой со счетом 99:81 (1-0).
АСВ
1/2 финала (до 3 побед)
Первый матч
«Реал» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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