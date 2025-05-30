«Новый Орлеан» готов обменять любого игрока команды
«Пеликанс» оценивают рыночную стоимость всех своих активов.
Команда не исключает возможности перестройки любого уровня.
«В «Новом Орлеане» нет неприкосновенных. Источники в лиге сообщают, что организация оценивает рыночную стоимость всех своих игроков. Может быть, они и сохранят ядро состава, Зайона Уильямсона, но кажется, что «Пеликанс» рассматривают разные направления движения этим летом с учетом возможностей, которые у них могут появиться», – сообщил обозреватель Yahoo! Sports Кевин О’Коннор.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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