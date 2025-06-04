Мария Клюндикова подпишет контракт с «Миннесотой»

Мария Клюндикова будет играть в одной команде WNBA с Анастасией Косу.

Центровая УГМК и сборной России подпишет контракт с командой женской НБА «Миннесота », сообщает «Взял мяч». Клюндикова станет партнером по команде с россиянкой Анастасией Косу, которую «Миннесота» выбрала на драфте этого года под 15-м номером.