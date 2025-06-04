Мария Клюндикова подпишет контракт с «Миннесотой»
Мария Клюндикова будет играть в одной команде WNBA с Анастасией Косу.
Центровая УГМК и сборной России подпишет контракт с командой женской НБА «Миннесота», сообщает «Взял мяч».
Клюндикова станет партнером по команде с россиянкой Анастасией Косу, которую «Миннесота» выбрала на драфте этого года под 15-м номером.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Взял мяч»
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