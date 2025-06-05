Трэй Янг: «Это будет хороший финал для нас, фанатов «Тандер»

Трэй Янг поделился мнением о финале.

«Это будет хороший финал для нас, фанатов «Тандер». Будет интересно посмотреть. Команды очень разные, приносят свой стиль в эту серию.

«Оклахома» была лучшей командой весь сезон. У них глубочайший состав, стартовая пятерка и скамейка. Один из лучших тренеров, который уже добился уважения в лиге.

«Индиана » же поймала игру и проводит огненный отрезок. Они не остынут так сразу.

Все будут удивлены, если «Оклахома» проиграет. Но не 100%. У «Индианы» есть шанс», – заключил разыгрывающий «Атланты».