Трэй Янг: «Это будет хороший финал для нас, фанатов «Тандер»
Трэй Янг поделился мнением о финале.
«Это будет хороший финал для нас, фанатов «Тандер». Будет интересно посмотреть. Команды очень разные, приносят свой стиль в эту серию.
«Оклахома» была лучшей командой весь сезон. У них глубочайший состав, стартовая пятерка и скамейка. Один из лучших тренеров, который уже добился уважения в лиге.
«Индиана» же поймала игру и проводит огненный отрезок. Они не остынут так сразу.
Все будут удивлены, если «Оклахома» проиграет. Но не 100%. У «Индианы» есть шанс», – заключил разыгрывающий «Атланты».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Эмика
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