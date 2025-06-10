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Никита Моргунов: «По тому, как ЦСКА шел по этому сезону, как выглядел, чемпионство – заслуженно»

Чемпион Европы 2007 года считает, что московский клуб победил по делу.

ЦСКА стал чемпионом, обыграв «Зенит» в 6-м матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 96:73 (4-2).

«По тому, как ЦСКА шел по этому сезону, как выглядел, чемпионство – заслуженно. Может быть, в 6-м матче не тот счет, который мы ожидали, но игра была интересной и яркой. Надо поздравить всех армейских баскетболистов, даже тех, кто не попал в заявку на заключительную игру. Это и Никита Курбанов, который восстанавливается после травмы.

Отталкиваясь от моих чемпионств в составе ЦСКА: не важно, сколько времени ты провел на площадке, сколько ты очков набрал, ты участвуешь в тренировочном процессе, ты тот самый человек, без которого не будет подготовки к матчу, без которого не будет самой игры, не будет настроя, не будет энергии. Поэтому мы говорим про звезд: Мело Тримбл, Каспер Уэйр, здорово отыграл плей-офф Тони Джекири, Амат Мбайе показал, что в нужные моменты может собраться. На самом деле важен каждый, не только звезды», – сказал Моргунов в эфире студии Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Тони Джекири
logoКаспер Уэйр
Амат Мбайе
logoЦСКА
Мело Тримбл
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