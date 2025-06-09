«Не оскорбляйте так нашего GOATа». Чет Холмгрен с юмором ответил на вопрос об Алексе Карузо

Центровой «Оклахомы» отметил вклад защитника.

– Как бы вы объяснили или оценили уровень энергии Карузо, которому уже 30 лет?

– (смеется) Не оскорбляйте так нашего GOATа. Он один из тех парней, которые выкладываются всегда – будь ему 22 или 30. Вся команда питается этой энергией. Плюс его способность анализировать, что происходит в игре, и направлять партнеров очень нам помогает. Надеюсь, с годами он все это не растеряет.

Защитник «Тандер» Алекс Карузо записал на свой счет 20 очков (6 из 11 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 3 подбора и 1 передачу в победном 2-м матче финальной серии (123:107).