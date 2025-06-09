Линь Вэй из «Нанкина» пройдет просмотр в «Далласе»
«Мэверикс» просмотрят китайского баскетболиста.
190-сантиметровый 22-летний защитник «Нанкина» Линь Вэй набирал 21,6 очка, 5,3 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 34,4% трехочковых в этом сезоне.
Баскетболист будет тренироваться с «Далласом» со следующей недели.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмилиано Карчии
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