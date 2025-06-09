Линь Вэй из «Нанкина» пройдет просмотр в «Далласе»

«Мэверикс» просмотрят китайского баскетболиста.

190-сантиметровый 22-летний защитник «Нанкина» Линь Вэй набирал 21,6 очка, 5,3 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 34,4% трехочковых в этом сезоне.

Баскетболист будет тренироваться с «Далласом » со следующей недели.