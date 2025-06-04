«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама

Данте Экзам может остаться в «Мэверикс».

29-летний австралийский защитник отыграл всего 22 матча в этом сезоне из-за травм, набирая 8,5 очка, 2,8 передачи и 1,7 подбора за 18,4 минуты в среднем.

Экзам заработал 3,15 миллиона за этот сезон. «Мэверикс» смогут увеличить его зарплату благодаря правам Берда.

Ранее сообщалось об интересе к разыгрывающему из Европы со стороны «Фенербахче».