«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
Данте Экзам может остаться в «Мэверикс».
29-летний австралийский защитник отыграл всего 22 матча в этом сезоне из-за травм, набирая 8,5 очка, 2,8 передачи и 1,7 подбора за 18,4 минуты в среднем.
Экзам заработал 3,15 миллиона за этот сезон. «Мэверикс» смогут увеличить его зарплату благодаря правам Берда.
Ранее сообщалось об интересе к разыгрывающему из Европы со стороны «Фенербахче».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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