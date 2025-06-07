Кевин Дюрэнт сообщил «человеку, которому доверяет», что окажется в «Сан-Антонио» в следующем сезоне

Об этом рассказал Джон Гамбадоро из Arizona Sports.

«Кевин Дюрэнт может повлиять на то, где он в итоге окажется. Я знаю человека, который недавно общался с Дюрэнтом , и они говорили о «Сперс». Кто-то, кому Дюрэнт доверяет, обсуждал с ним «Сан-Антонио », – рассказал Гамбадоро.

В прошедшем сезоне Дюрэнт принял участие в 62 матчах регулярки, набирая в среднем 26,6 очка (52,7% с игры, 43% из-за дуги), 6 подборов и 4,2 передачи.

В контракте 36-летнего форварда остался один год с зарплатой 54,7 миллиона долларов.