Майлз Тернер: «В первой половине у нас было всего 4 или 6 очков из «краски» – это не баскетбол «Пэйсерс»

Центровой «Индианы» обозначил, что пошло не так во 2-м матче финала.

«Были моменты в нашей игре, в которых мы сегодня не доработали. Нам нужно больше атаковать из-под кольца. Весь сезон мы были одной из лучших команд по игре в «краске», и нам важно задавать тон с первых минут. В первой половине у нас было всего 4 или 6 очков из «краски» – это не баскетбол «Пэйсерс». Когда ты живешь за счет трехочковых или средних бросков, это не всегда хорошо заканчивается», – заключил Тернер .

По итогам второй игры «Индиана » набрала из «краски» на 8 очков меньше, чем «Оклахома» (34 против 42), и проиграла щит (35 против 43).