«Иногда приходится принимать тяжелые решения… Это было легким». Рик Карлайл убрал основной состав с паркета за 4 минуты до конца
Главный тренер ответил на вопрос о том, что подтолкнуло его сделать такой выбор.
Карлайл выпустил на площадку запасных при отставании в 14 очков за 4 минуты до конца 4-й четверти второго матча финала против «Оклахомы».
«Вы знаете, в работе тренера НБА иногда приходится принимать тяжелые решения… Это было легким», – сказал после паузы специалист.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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