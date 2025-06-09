«Иногда приходится принимать тяжелые решения… Это было легким». Рик Карлайл убрал основной состав с паркета за 4 минуты до конца

Главный тренер ответил на вопрос о том, что подтолкнуло его сделать такой выбор.

Карлайл выпустил на площадку запасных при отставании в 14 очков за 4 минуты до конца 4-й четверти второго матча финала против «Оклахомы».

«Вы знаете, в работе тренера НБА иногда приходится принимать тяжелые решения… Это было легким», – сказал после паузы специалист.