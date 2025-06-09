Тайриз Халибертон: «Игроки «Тандер» влияют на судей так, что те позволяют более жесткую игру»

Лидер «Индианы» признал, что провалился во втором матче с «Оклахомой».

«Пэйсерс» уступили – 107:123. На счету Халибертона 17 очков, 7 из 13 с игры, 6 передач при 5 потерях.

«Вот такая у них защитная сущность. У них много разных игроков, которые могут опекать боллхэндлера, быстро перемещаться по площадке. Они играют очень жестко, влияют на судей так, что те позволяют более жесткую игру. Нам просто нужно лучше справляться с этим. Признаю, я провел две действительно слабых первых половины. Нужно разобраться, как начинать матчи сильнее. Но респект им, у них отличная защищающаяся команда», – сказал Халибертон.