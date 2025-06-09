Тайриз Халибертон хромал после второго матча финала

Лидер «Индианы» осторожно передвигался после игры.

Журналисты на послематчевой пресс-конференции заметили, что Халибертон хромает, когда он подходил и уходил из-за стола.

Защитник не покидал паркет во 2-й игре для медицинского осмотра, официальных сообщений о возможной травме не поступало.

Халибертон отметился 17 очками (12 из них в 4-й четверти) и отдал 6 передач в проигранном 2-м матче финала с «Оклахомой» (107:123).