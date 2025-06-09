Арбитры не заметили, как Томас Брайант заблокировал Кенрича Уильямса, просунув руку через кольцо

Курьезный эпизод случился в конце третьей четверти второго матча (123:107).

«Оклахома» провела быструю атаку, но Кенрич Уильямс не смог занести данк, так как ему помешал центровой «Индианы» Томас Брайант . Брайант просунул руку через кольцо, чтобы накрыть соперника.

Арбитры не зафиксировали нарушение, хотя Ричард Джефферсон заметил его с комментаторской позиции.