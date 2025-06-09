Арбитры не заметили, как Томас Брайант заблокировал Кенрича Уильямса, просунув руку через кольцо
Курьезный эпизод случился в конце третьей четверти второго матча (123:107).
«Оклахома» провела быструю атаку, но Кенрич Уильямс не смог занести данк, так как ему помешал центровой «Индианы» Томас Брайант. Брайант просунул руку через кольцо, чтобы накрыть соперника.
Арбитры не зафиксировали нарушение, хотя Ричард Джефферсон заметил его с комментаторской позиции.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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