Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по набранным очкам за первые два матча финала в карьере

Лидер «Тандер» стал автором уникального достижения.

В 1-й игре финальной серии Гилджес-Александер записал на свой счет 38 очков (14 из 30 с игры), во второй – 34 (11 из 21), что в сумме дает 72 очка за два матча.

Предыдущим рекордом были 71 очко Аллена Айверсона в финале 2001 года против «Лейкерс». Тогда защитник «Филадельфии» набрал 48 очков в дебютной встрече и 23 во втором матче серии.