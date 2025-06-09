Рывок «Оклахомы» 19:2 во второй четверти поднял на ноги всю домашнюю арену
«Тандер» провели ударный отрезок.
Рывок 19:2 во минутке 12-минутке позволил «Оклахоме» превратить свое 6-очковое преимущество в «+23».
«Индиана» смогла ответить и сократить отставание до 13 очков за 7 минут до конца третьей четверти, но серьезной угрозы для лидерства «Тандер» так и не возникло.
Встреча закончилась победой «Оклахомы» – 123:107 (1-1).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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