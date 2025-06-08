Игроки «Тандер» выбросили 1 из 9 в «краске» против Майлза Тернера в первом матче

«Оклахома» кошмарно выглядела под щитами в первом матче финала.

По данным Cleaning the Glass, в первом матче игроки «Тандер» реализовали только 20 из 36 бросков из-под кольца (это 14-й процентиль среди всех матчей сезона) и только 3 из 18 с дистанции флотера (2-й процентиль).

В первой игре «Оклахома» набирала всего 0,4 очка при потере у соперников (по данным Cleaning the Glass). Тогда как в течение сезона этот показатель у «Тандер» составлял 1,4 очка за потерю, то есть в 3,5 раза выше.

По данным GeniusIQ, «Тандер» реализовали лишь 1 из 9 в «краске» при сопротивлении Майлза Тернера . Большинство этих промахов пришлось на долю центрового «Тандер» Чета Холмгрена.